В московских спортивных школах и культурных центрах заработал бесплатный Wi-Fi

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бесплатный Wi-Fi заработал в спортивных школах и культурных центрах Москвы. Всего в этих учреждениях установлено 78 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Городская сеть Wi-Fi начала работать в музыкальных и спортивных школах, а также в культурных центрах. Всего в этих учреждениях установлено 78 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта "Общегородской Wi-Fi" в столичном департаменте информационных технологий Александра Харитонова, доступ к бесплатному интернету важен не только гостям крупных музеев, культурных центров и библиотек, расположенных в центральном округе столицы, но и тем, кто посещает досуговые или образовательные площадки в своем районе.

Так, бесплатный беспроводной интернет теперь доступен в двух филиалах детской школы искусств "Родник", в музыкальных школах имени Кара Караева и имени М. И. Табакова, а также в музыкальной школе № 100. Кроме того, городской интернет есть в двух филиалах культурного центра "Творческий лицей" и в трех подразделениях культурного центра "Феникс".

Для того, чтобы подключиться к бесплатному городскому интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после этого открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет смс с кодом. Далее необходимо нажать на кнопку "Войти в интернет".

"Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации. Однако раз в три месяца, в соответствии с требованием закона, пользователям необходимо проходить повторную идентификацию", - отмечается в сообщении.