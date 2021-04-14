Более 30 пунктов проката летнего спортивного инвентаря открылось в парках Москвы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 30 пунктов летнего спортивного инвентаря возобновили свою работу в столичных парках. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Пока открылись 32 пункта, в ближайшие две недели к ним добавятся еще 14. К концу мая для посетителей парков будет доступно более 50 точек аренды спортинвентаря. Завершат свою работу они лишь глубокой осенью, когда установится холодная погода", - приводится в сообщении информация пресс-службы Мосгорпарка.

Все желающие смогут взять в аренду велосипеды, гироскутеры, скейтборды, самокаты, сегвеи, веломобили и электромобили, фэтбайки, тандемы, лонгборды, беговелы и многое другое. К началу лета ассортимент некоторых пунктов проката пополнят ракетки для бадминтона и тенниса, фрисби, мячи для волейбола и прочий инвентарь для спорта и командных игр на свежем воздухе.

"Больше всего точек аренды спортинвентаря разместится в Парке Горького, а самые разнообразные транспортные средства, вплоть до гольф-каров, можно будет найти в парке "Фили", - говорится в сообщении.

В Измайловском парке для посетителей открылись шесть пунктов проката. Большая их часть работает ежедневно с 11:00 до 20:00. В аренду здесь можно взять велосипеды, самокаты, детские электромобили и веломобили. В парке "Фили" работают два проката. Их можно найти у городка аттракционов и на главной аллее.

"В парке "Сокольники" пока открыт один пункт проката - на пересечении главной аллеи и проезда Сокольнического Круга. Еще три начнут работать с 1 мая. Они появятся между главной аллеей и Песочной аллеей, на пересечении Песочной аллеи и Митьковского проезда и на пересечении Майского просека и Митьковского проезда. Взять в аренду можно велосипеды, самокаты, веломобили, электромашинки и гироскутеры", - отмечается в сообщении.