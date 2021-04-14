В музее-усадьбе "Люблино" начнут проводить авторские лекции по истории

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Серию авторских лекций по истории русской повседневности XVIII - XIX веков проведут в столичном музее-усадьбе "Люблино". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе усадьбы.

"Музей-усадьба "Люблино" открывает серию авторских лекций от лучших специалистов по истории русской повседневности XVIII - XIX веков Первый цикл стартует уже в апреле и приглашает всех желающих окунуться в загадочный мир дворянской культуры, которая долгие годы была незаслуженно забыта. Посетители лекций узнают о том, как создавались знаменитые подмосковные усадебные ансамбли, что было основой повседневной жизни дворянина, и какое значение для формирования его образа имели заграничные путешествия", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что первая авторская лекция "Русская дворянская усадьба как символ ушедшей эпохи" доктора исторических наук профессора Леонида Васильевича Беловинского посвящена образу усадьбы, воплощенному в архитектуре, и специфике взаимоотношений в стенах господского дома. Мероприятие пройдет 22 апреля.

"Вторая встреча состоится 13 мая в 19:00. Она будет называться "Русская провинциальная усадьба XVII - начала XX века". На ней рассмотрим феномен усадьбы как вотчинного доходного владения, места проведения досуга и проживания в летнее время, а также пространства для хранения семейных коллекций и архива", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что все мероприятия будут бесплатными, но необходима предварительная регистрация.