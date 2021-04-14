Более 700 проверок соблюдения пожарной безопасности провели с января на стройках Москвы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Управление пожарного надзора Мосгосстройнадзора за первый квартал 2021 года провело более 700 проверок по соблюдению требований пожарной безопасности на строительных объектах столицы, в отношении нарушителей возбуждено 126 дел об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила около 6 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"За первый квартал 2021 года на стройках Москвы проведены 702 проверки по соблюдению требований пожарной безопасности. За три месяца 2021 года на строительных объектах, поднадзорных комитету [государственного строительного надзора Москвы], произошло 15 пожаров. 12 случаев возгораний зафиксированы в отдельно стоящих бытовых помещениях, в трех случаях горели строительные материалы и мусор внутри зданий", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.

Среди часто встречающихся нарушений - несоответствие применяемой кабельной продукции и неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления, несоблюдение требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации и алгоритма работы систем противопожарной защиты.

"При выполнении огнезащитных работ инспекторы тщательно проверяют огнезащиту несущих конструкций здания, вентиляционных коробов, электрических кабелей, строительных конструкций. Каждый случай нарушений берется на контроль до полного устранения всех выявленных замечаний", - отметил Антосенко.

Он также подчеркнул, что в первом квартале 2021 года в столице не было погибших и пострадавших при пожарах на строительных объектах.