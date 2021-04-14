Cofix не получал результаты проверки кофейни, где москвичка могла отравиться антисептиком

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сеть кофеен Cofix не получала от Роспотребнадзора протокол об административном правонарушении и не располагает данными об итогах проверки одной из московских кофеен после информации о возможном отравлении посетительницы неизвестной жидкостью. Об этом ТАСС сообщили в компании "Урбан Кофикс Раша".

"В настоящее время ООО "Урбан Кофикс Раша" и ООО "Рахмилевич Сахар" не располагают протоколом об административном правонарушении. У нас есть только информация о проводимой проверке. В связи с отсутствием документов и результатов проверки, делать выводы о штрафах и иных административных наказаниях преждевременно и необоснованно", - сообщили в компании.

13 апреля на сайте столичного управления Роспотребнадзора появилась информация, что в территориальный отдел в Центральном административном округе поступила информация от СМИ об отравлении москвички, предположительно, антисептиком в кофейне Cofix. В ходе расследования Роспотребнадзор установил, что "в кофейне Cofix допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". По делу выявленных нарушений юридическое лицо ООО "Рахмилевич Сахар" было вызвано на составление протокола об административном правонарушении и протокола о временном запрете деятельности по статье 6.3 КОАП РФ, которая предусматривает административный штраф в размере до 500 000 рублей либо приостановление деятельности до 90 суток. Роспотребнадзор планирует направить материалы дела в Тверской районный суд Москвы для административного приостановления деятельности.