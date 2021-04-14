В Москве включат фонтаны на ВДНХ в конце апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Запуск фонтанов на ВДНХ в Москве состоится в конце апреля, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе выставочного комплекса.

"На главной выставке страны завершилась промывка фонтанов к весенне-летнему сезону. Их запуск традиционно состоится в последних числах апреля, но уже сейчас гости могут любоваться величием и красотой фонтанного комплекса, восстановленного в рамках программы возрождения ВДНХ, - сказал собеседник агентства. - Также на выставке закончился демонтаж катка, который работал весь зимний сезон. Центральная аллея полностью открыта для прогулок, здесь уже распустились первые весенние цветы".