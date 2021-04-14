В Москве побит температурный рекорд 1962 года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Температурный рекорд для 14 апреля 59-летней давности побит в Москве: станция на ВДНХ зафиксировала 21,5 градуса тепла. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"14 апреля температура воздуха достигла 21,5 градуса. Это выше предыдущего рекорда, который составлял 20,8 градуса и был установлен в 1962 году. Точное значение рекорда будет известно вечером", - сказала она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температурный фон в Москве на текущей неделе превышает климатическую норму на 10 градусов, погода соответствует показателям июня.

"Погода в общем-то комфортная - температура высокая, на 10 градусов выше нормы. Но я не слышал жалоб по этому поводу. Вчера температурный фон больше соответствовал по климату, по усредненным значениям концу первой декады июня. Минимальная температура ночью составила 11,6 градуса. То есть погода опережает свое развитие почти на два месяца - мы с вами живем сейчас в июне", - сказал он.

По словам Вильфанда, уже на следующей неделе температурные значения приблизятся к норме. "Мы будем опережать климатическую норму всего на неделю, это вполне допустимо для весенней погоды", - отметил он.

Как ранее объясняли в Гидрометцентре, теплая погода пришла в Москву из западной части Казахстана - ее принес циклон, который уже к концу недели уйдет на юго-восток. Вместо него погоду в столице будет определять атмосферный фронт северного циклона. Он принесет похолодание и кратковременные дожди.