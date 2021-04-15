В Москве откроется фестиваль православной культуры "София"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Благотворительный концерт в Большом зале Московской консерватории в четверг даст старт VII Фестивалю православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София". Открытие будет посвящено врачам, борющимся с пандемией коронавируса, сообщили организаторы.

"В этом году открытие фестиваля пройдет под девизом "Врачам посвящается" в знак признательности за их самоотверженный труд в период пандемии. Врачи и медсестры медицинских учреждений Москвы и других субъектов РФ станут почетными гостями благотворительного концерта", - рассказали устроители.

Для гостей вечера выступит солист Большого театра, народный артист России Владимир Маторин. На сцену также выйдет Государственная академическая хоровая капелла России им. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка и оркестр русских народных инструментов "Москва" МГИМ им. Шнитке под управлением Николая Алданова. Прозвучат русские романсы и народные песни.

Фестиваль ежегодно объединяет в конкурсном формате самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и исполнителей из малых городов и сельских поселений России. В прошлом году свои заявки на участие подали более 1,5 тыс. участников из 74 субъектов РФ, а также коллектив из Белоруссии. Около 30 из них, выбранные жюри в онлайн-формате, станут участниками празднования Дня крещения Руси. Прием заявок на конкурс этого года стартует 1 августа.

Фестиваль проходит по инициативе Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси и прихода храма Софии Премудрой Божией в Средних Садовниках при поддержке Совета Федерации.