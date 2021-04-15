Общественники предлагают в Москве предоставлять место на паркинге вместо снесенного гаража

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и некоммерческое партнерство (НП) "ЖКХ контроль" предлагают запустить в Москве "гаражную реновацию", которая заключается в предоставлении жителям столицы вместо снесенных старых гаражей денежной компенсации или машино-места в построенных многоуровневых паркингах. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ, исполнительного директора НП "ЖКХ контроль" Светланы Разворотневой , направленное мэру Москвы Сергею Собянину.

В письме, по данным издания, сообщается о регулярных обращениях жителей столицы в профильную комиссию Общественной палаты РФ насчет парковки личного транспорта. Ситуация приобретает критический характер и особенно остро проявляется в районах строительства новых транспортных магистралей, где сносят гаражные кооперативы отмечает в письме Разворотнева.

"На уровне закона нет обязательных норм обеспечения городских территорий машино-местами и другой инфраструктурой. Их создание - добрая воля застройщиков по договоренности с властями", - сказала "Известиям" Светлана Разворотнева.

Общественники предложили запустить в столице "гаражную реновацию", которая позволит на основе государственно-частного партнерства обеспечить москвичей доступными парковочными местами. Так, авторы инициативы в письме рассматривают предоставление гражданам на выбор компенсации в 150-350 тыс. рублей, как предусмотрено в настоящее время, или машино-места в специально построенных многоуровневых паркингах вместо снесенных гаражей. По похожим расценкам также предлагается продавать места всем желающим, сообщила Разворотнева.

"Пилотную программу нужно запустить в Москве, в случае ее успеха распространить на другие крупные города", - добавила она газете.

В Минстрое РФ изданию сообщили, что для оценки возможности внедрения этой инициативы требуется тщательный анализ вопроса с привлечением общественности и профессионального сообщества. В случае запуска программы в пилотном режиме в одном из субъектов, его результаты также потребуют дополнительного анализа для определения возможности масштабирования проекта в других регионах, добавили там.