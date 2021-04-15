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Волонтеры помогут пожилым москвичам привести квартиры в порядок перед майскими праздниками

За шесть лет в акции "Чистый четверг" приняло участие более 1 500 помощников, они помогли 3,5 тыс. пожилых людей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Акция "Чистый четверг" пройдет в Москве с 15 по 29 апреля. Волонтеры помогут пожилым людям и ветеранам войны убраться в квартире, перебрать вещи, помыть окна, сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"В столице в шестой раз пройдет акция "Чистый четверг" с 15 по 29 апреля. Ее проведет центр занятости "Моя карьера" совместно с фондом поддержки пожилых людей и ветеранов войн "В.Н.У.К.". Не всем людям старшего возраста по силам убраться в квартире, перебрать вещи, вынести что-то ненужное или помыть окна. На помощь приходят волонтеры. Всего за шесть лет в акции приняло участие более 1 500 помощников, которые смогли подарить свое внимание и заботу 3,5 тыс. пожилых людей", - говорится в сообщении.

Стать волонтером и сделать доброе дело может каждый. Чтобы это было безопасно, волонтерам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результат теста на наличие антител или сертификат о вакцинации. Горожане старшего поколения, которым нужна помощь в уборке дома, могут обратиться по телефону горячей линии: +7 (967) 099-22-00 с 10:00 до 18:00 по будням или отправить заявку на электронную почту: vnuk.moscow@gmail.com.

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