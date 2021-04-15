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В Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия

В рамках проекта жители города смогут посетить уникальные исторические места с экскурсоводами и москвоведами

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте амэра и правительства столицы.

"В этом году в Москве в 21-й раз пройдут Дни исторического и культурного наследия. Они стартуют 18 апреля. Проект возвращается к традиционному формату проведения экскурсий. Горожан приглашают посетить уникальные исторические места в компании экскурсоводов и москвоведов. Часть мероприятий будет проходить онлайн - видео с мастер-классами и экскурсиями разместят на YouTube-канале Мосгорнаследия", - говорится в сообщении.

Регистрация на часть экскурсий уже открыта на сайте "Узнай Москву" в разделе "Дни наследия". Участники проекта смогут посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице, усадьбу Васильчиковой на Гоголевском бульваре, Дом Центросоюза и усадьбу Барышникова на Мясницкой улице, а также многие другие объекты.

"В экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы недавно. Среди них Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет больше 200 экскурсий. А кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Посетителям экскурсий нужно соблюдать санитарные меры, включая социальную дистанцию, и носить маски. На всех объектах можно будет воспользоваться санитайзерами. Также в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест пройдет онлайн-марафон. В выездной студии, которая разместится на ВДНХ в павильоне № 14 "Азербайджан", телеведущий Михаил Зеленский встретится с архитекторами-реставраторами, молодыми специалистами, которые работают на московских объектах.

"В программу марафона войдут прямые включения с экскурсий и объектов реставрации. Одной из локаций станет гостиница "Пекин", с высоты которой зрители полюбуются видами города и узнают о реставрации скульптур, которая завершилась в 2020 году. В этот день поговорим и о реставрационных технологиях, посмотрим мастер-класс, как реставрируется старинная книга. Для маленьких участников пройдет мастер-класс по лепке из пластилина", - сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, слова которого также приводятся в сообщении.

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