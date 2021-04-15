В Москве открылся координационный центр по вопросам стационарного соцобслуживания

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Координационный центр помощи в соцобслуживании, специалисты которого будут сопровождать граждан при подготовке документов и переезде в дома-интернаты, открыли в Москве. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе. Одно из нововведений - создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела", - сказала Ракова.

По ее словам, эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах. Специалисты подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи.

Ежегодно в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы поступает не менее 3 тыс. обращений от жителей столицы по вопросам деятельности городских домов-интернатов для взрослых, в том числе по предоставлению информации о статусе рассматриваемых документов. Координационный центр поможет ускорить коммуникацию городских домов-интернатов с организациями городского здравоохранения, органами опеки, другими учреждениями соцзащиты. Полная информация о нуждах конкретного человека станет доступна всем участникам процесса организации помощи, а значит сделает помощь более адресной. Это еще один инструмент развития преемственности оказания помощи между городскими учреждениями.

"Эксперты Координационного центра станут своеобразными медиаторами, информаторами и помощниками человека, находящегося на сложном этапе своего жизнеустройства. Кроме того, горячая линия работает для сотрудников и проживающих в домах-интернатах людях и их близких как канал обратной связи о качестве работы домов-интернатов. При этом порядок получения социальной помощи в городе не изменится. Как и ранее, чтобы получить социальную помощь нуждающемуся, его родным или представителю необходимо обратиться с заявлением в любой центр госуслуг "Мои Документы", - добавила Ракова.

В октябре 2020 года открылась горячая линия психологической поддержки "Мы рядом". Изначально операторы помогали сотрудникам и подопечным социальных учреждений справиться с переживаниями и ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией. Сейчас горячая линия продолжает работу в рамках Координационного центра, оказывая всестороннюю психологическую поддержку работникам, жителям домов-интернатов, а также их близким.