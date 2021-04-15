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В Москве открылся координационный центр по вопросам стационарного соцобслуживания

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Координационный центр помощи в соцобслуживании, специалисты которого будут сопровождать граждан при подготовке документов и переезде в дома-интернаты, открыли в Москве. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе. Одно из нововведений - создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела", - сказала Ракова.

По ее словам, эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах. Специалисты подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи.

Ежегодно в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы поступает не менее 3 тыс. обращений от жителей столицы по вопросам деятельности городских домов-интернатов для взрослых, в том числе по предоставлению информации о статусе рассматриваемых документов. Координационный центр поможет ускорить коммуникацию городских домов-интернатов с организациями городского здравоохранения, органами опеки, другими учреждениями соцзащиты. Полная информация о нуждах конкретного человека станет доступна всем участникам процесса организации помощи, а значит сделает помощь более адресной. Это еще один инструмент развития преемственности оказания помощи между городскими учреждениями.

"Эксперты Координационного центра станут своеобразными медиаторами, информаторами и помощниками человека, находящегося на сложном этапе своего жизнеустройства. Кроме того, горячая линия работает для сотрудников и проживающих в домах-интернатах людях и их близких как канал обратной связи о качестве работы домов-интернатов. При этом порядок получения социальной помощи в городе не изменится. Как и ранее, чтобы получить социальную помощь нуждающемуся, его родным или представителю необходимо обратиться с заявлением в любой центр госуслуг "Мои Документы", - добавила Ракова.

В октябре 2020 года открылась горячая линия психологической поддержки "Мы рядом". Изначально операторы помогали сотрудникам и подопечным социальных учреждений справиться с переживаниями и ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией. Сейчас горячая линия продолжает работу в рамках Координационного центра, оказывая всестороннюю психологическую поддержку работникам, жителям домов-интернатов, а также их близким.

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