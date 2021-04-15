Экскурсии к 50-летию запуска первой пилотируемой станции "Салют" пройдут на ВДНХ 18 апреля

МОСКВА,15 апреля. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии к 50-летию запуска первой в мире пилотируемой станции "Салют" пройдут в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. Посетители узнают историю создания долговременных орбитальных станций в СССР, познакомятся с их создателями и обитателями, сообщили в четверг в пресс-службе выставки.

"19 апреля отмечается 50-летие со дня запуска первой в мире пилотируемой орбитальной станции "Салют", которую разработали в Советском Союзе. Экскурсии под названием "Космические форпосты: от "Салюта" до МКС" пройдут в центре "Космонавтика и авиация" 18 апреля в 15:00, 17:00 и 19:30. Экскурсоводы расскажут, как и для чего создавались станция "Алмаз" и орбитальный комплекс "Мир" и как сегодня осуществляется работа Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Советская станция "Салют" была запущена 19 апреля 1971 года с космодрома "Байконур" на ракете-носителе "Протон-К". За время работы станции к ней были выполнены две пилотируемых экспедиции. Пилотируемый корабль "Союз-10" с экипажем из трех человек (Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников) был запущен к станции "Салют" 23 апреля 1971 года. Однако стыковка со станцией оказалась неудачной, и экипаж корабля на "Салют" не переходил. В итоге 25 апреля 1971 года "Союз" с космонавтами был возвращен на Землю.

"Вторая попытка стыковки со станцией "Салют" пилотируемого корабля прошла удачно, но сама экспедиция закончилась трагедией. Пилотируемый "Союз-11" с космонавтами Владиславом Волковым, Георгием Добровольским и Виктором Пацаевым на борту был запущен 6 июня 1971 года с космодрома "Байконур", и на следующий день корабль успешно пристыковался к станции "Салют". За время пребывания на станции космонавты столкнулись с рядом нештатных ситуаций, в том числе ликвидировали угрозу пожара. Однако при возвращении космонавтов произошла разгерметизация спускаемого аппарата, и весь экипаж погиб, не долетев до Земли", - отмечается в сообщении.

11 октября 1971 года, после 175 суток пребывания на орбите, станция "Салют" была сведена с орбиты и вошла в плотные слои атмосферы. Затем ее несгоревшие обломки упали в несудоходный район Тихого океана.