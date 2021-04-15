Собянин предложил сократить бюрократические процедуры при реализации социальных инициатив

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Бюрократические процедуры в ходе реализации инициатив и новых проектов в социальной сфере необходимо свести к минимуму, сказал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, являющийся председателем комиссии Госсовета России по направлению "Государственное и муниципальное управление", на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Владимир Владимирович, мы вчера очень плотно обсуждали все эти инициативы, большинство наших коллег поддерживает их. Единственное, что все как один практически высказались за то, чтобы при продвижении этих инициатив было как можно меньше бюрократии и отчетности, каких-то новых планов мероприятий и т. д.", - сказал Собянин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Накануне Собянин принял участие в семинаре-совещании по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета РФ по социальным вопросам.

Он добавил, что необходимо сделать упор на идеологическом продвижении тех задач, которые ставят перед властями новые соцпроекты. "Мы должны работать как единая команда, работать на то, чтобы человек был в центре нашего внимания. Это как раз то, на что вы нас постоянно нацеливаете", - сказал мэр.

"Спасибо большое, действительно, в Москве было много сделано за последние годы в этой сфере", - отметил Путин.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" создана распоряжением правительства России в 2011 году. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. АСИ с 2020 года реализует Национальную социальную инициативу (НСИ) - комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений.