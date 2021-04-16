На проекте "Активный гражданин" появился раздел для детей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Раздел для детей открылся на проекте "Активный гражданин". В нем юные москвичи смогут посмотреть и послушать рассказы и сказки, которые читают известные актеры, блогеры, телеведущие, журналисты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект "Активный гражданин" создан как площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития. Был инициирован в 2014 году департаментом информационных технологий Москвы и ГКУ "Новые технологии управления". За это время к нему присоединились более 5 млн человек, из них почти 2 млн - в 2020 году.

"Проект "Активный гражданин" уже давно стал поистине народным, и мы приняли решение добавить развлекательный и познавательный контент и для наших маленьких горожан. Новый раздел "Активный гражданин" - детям" будет регулярно пополняться новыми сказками, комиксами и раскрасками. Получить доступ к материалам очень легко - достаточно зайти на сайт проекта с компьютера либо с мобильного телефона", - приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие цифровых проектов правительства Москвы Александра Пищелко.

В разделе "Активный гражданин" - детям" уже можно найти сказку "Теремок", которую прочитал актер театра и кино, участник "Квартета И" Камиль Ларин, сказку "Дочурка Груффало", рассказанную телеведущим Никитой Пименовым, и другие. Также там доступны комиксы для чтения. Их герои, юные москвичи, исследуют город, отправляются на экскурсии, разгадывают головоломки и знакомятся с электронными услугами столицы.