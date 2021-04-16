Москвичи выберут единый бренд для городских ярмарок на "Активном гражданине"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новое голосование запущено на столичном портале "Активный гражданин". В рамках опроса москвичи смогут выбрать единый бренд для городских ярмарок, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Комфортный город немыслим без продовольственных рынков и ярмарок, торгующих свежей и разнообразной продукцией. Они не заменяют обычных магазинов, но служат важным дополнением к ним", - написал мэр.

Он добавил, что значительная часть продукции поступает на прилавки из фермерских и личных подсобных хозяйств, мини-сыроварен и небольших пекарен.

"Сегодня эти ярмарки работают уже на 45 площадках в разных районах города. А через пару лет их будет около 80. Для ярмарочных павильонов архитекторы разработали несколько оригинальных стилей", - отметил Собянин.

Многие ярмарки расположены на площадках фестивалей "Московские сезоны" и стали популярными общественными местами, притягивающими людей.

"По большому счету, круглогодичные ярмарки и рынки - это уже не только торговля, но и новое культурное явление, вполне сопоставимое по качеству, а часто и превосходящее аналогичные места других мировых городов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд - собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города. Голосование на "Активном гражданине" по выбору имени для московских ярмарок началось сегодня", - написал мэр.