Серия новых подкастов с участием знаменитостей появилась на московском сервисе Russpass

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новые подкасты, посвященные истории и знаковым местам столицы, с участием знаменитостей появились на сервисе Russpass и медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих - Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу. Подкасты будут размещаться еженедельно. Первые шесть выпусков уже опубликованы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Во время прогулки по Воробьевым горам можно послушать Николая Дроздова. С ними связана большая часть его жизни. Известный ученый-зоолог и биогеограф, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и любимый многими телеведущий помнит, как строилось главное здание МГУ. Тогда, будучи школьником, он мечтал поступить в этот вуз.

"Певец и музыкант Валерий Сюткин расскажет о детстве на Чистых прудах. В его воспоминаниях - кинотеатр "Колизей", в здании которого теперь располагается театр "Современник". Также из подкаста пользователи узнают забавную историю создания песни "А я иду, шагаю по Москве" и то, какие воспоминания у артиста с ней связаны", - говорится в сообщении.

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