Показы студенческих фильмов кинематографических школ и вузов Москвы пройдут в "Москино"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Фестиваль "Весна в Москино", на котором покажут фильмы студентов кинематографических школ и вузов Москвы, пройдет в "Москино" с 26 по 30 апреля, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе киносети "Москино".

"С 26 по 30 апреля кинотеатр "Москино Спутник" станет площадкой для показа студенческих фильмов кинематографических школ и вузов Москвы. Вход на показы бесплатный. Студенты ВГИКа, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Института кино и телевидения (ГИТР), Московской школы кино, Московской школы нового кино представят зрителям свои первые работы", - рассказал собеседник агентства.

В программе не только игровые, но и документальные картины. Например, "Платформа справа" Ивана Лустина. Это драма о непростых отношениях отца-дальнобойщика и двух его взрослых сыновей. Картина "Алые паруса" Ярослава Загляднова - документальная история молодого человека Константина, пережившего трагедию и сумевшего стать спортсменом паралимпийцем и участником группы инклюзивного танца.

"Я, как выпускница ВГИКа, знаю, как важно молодому кинематографисту увидеть свой фильм на большом экране. Как ценно и интересно познакомиться с работами разных киношкол, с разным почерком, увидеть учеников разных режиссерских мастерских. Мы планируем проводить фестиваль студенческого фильма "Весна в Москино" ежегодно" - отметила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

Перед каждым показом выступят преподаватели киновузов - киновед Андрей Апостолов (ВГИК), кинорежиссер, кинорежиссер и выпускник Московской школы нового кино Андрей Клычников и другие. После просмотров состоится обсуждение с авторами фильмов.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около 9 тысяч 35 мм копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".