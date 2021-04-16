МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Археологи отреставрировали артефакты XVII-XIX веков, найденные в Хлебном переулке в Москве в 2020 году. Большая часть находок - это монеты, фрагменты печных изразцов, керамической и фарфоровой посуды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Найденные в прошлом году артефакты уже изучены и отреставрированы. Их очистили от загрязнений и коррозии. Теперь к передаче в собрание Музея Москвы подготовлена небольшая, но ценная коллекция из 33 предметов. Все они так или иначе связаны с бытом горожан XVII-XIX столетий. Среди них, например, чайная ложка из цветного металла и красноглиняный лощеный кувшин", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По мнению археологов, интерес представляет и железная накладка на личинку замка. Это большой прямоугольный лист металла размером 27 на 18 см, в центре которого находится отверстие для ключа. Под ним можно увидеть припаянные декоративные стержни, концы которых сделаны в виде цветочных бутонов. Замки с подобными накладками зачастую использовались для амбаров. Специалисты относят эту находку к концу XVII - началу XVIII века.

Кроме того, среди артефактов - металлическая ручка от церковного ковша конца XVII столетия. Она плоская, ее конец выполнен в виде креста. Крест изображен и на поверхности ручки.

Хлебный переулок расположен в центральной части города между площадями Арбатские Ворота и Никитские Ворота. В XVI веке там находилась Поварская (или Кормовая) слобода, где жили повара, пекари и люди других профессий, обсуживавшие царский двор. Об этом свидетельствуют следующие названия: Поварская улица, Скатертный, Столовый, Ножовый, Хлебный (до XVIII века - Хлебная улица) переулки.