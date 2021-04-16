В Москве начнут отключать горячую воду с 11 мая

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Плановые отключения горячей воды, которые необходимы для проведения мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая. Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания более чем на 16 тыс. км сетей. Сейчас срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.

"Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", - сказал Бирюков.