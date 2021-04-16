Проект "Открой#Моспром" проведет для москвичей офлайн-экскурсии по 34 промплощадкам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Проект "Открой#Моспром" с 22 по 24 апреля проведет первый в 2021 году этап офлайн-экскурсий по промышленным площадкам столицы. Горожане смогут бесплатно посетит 34 производства, сообщается на официальном сайте мэра.

"В прошлом году более 6 тыс. москвичей приняли участие в офлайн-экскурсиях по 30 столичным предприятиям. В связи с ограничениями из-за пандемии мы также запустили онлайн-экскурсии, к которым присоединились еще около 5 млн человек. В этом году участников с соблюдением всех эпидемиологических норм ждут очные экскурсии по 34 производствам, некоторые из них принимают посетителей впервые, например, Щербинский лифтостроительный завод", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Первый в этом году этап офлайн-экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдет с 22 по 24 апреля. В течение трех дней жители и гости столицы смогут бесплатно посетить промплощадки. Среди них - предприятия космической, машиностроительной, пищевой промышленности. Посетители увидят, как роботы ухаживают за рассадой, разберутся в истории производства ракетных комплексов, а также узнают о создании тормозных систем для поездов.

"В прошлом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, состоялось только два этапа офлайн-экскурсий: первый - в феврале, еще до пандемии. Второй - в сентябре, в ограниченном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Надеемся, что в этом году эпидемиологическая ситуация не окажет столь значительного влияния на наши экскурсионные планы", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Отмечается, что также в рамках проекта все желающие смогут принять участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", посвященной московской промышленности. Состязания пройдут онлайн 25 апреля в конгресс-центре особой экономической зоны "Технополис "Москва". Подать заявку на участие в экскурсиях и интеллектуальных состязаниях, а также ознакомиться с полным списком предприятий-участников можно с 16 апреля на сайте проекта.

Проект "Открой#Моспром" существует с марта 2019 года. Он объединил такие форматы, как: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн-мероприятиях приняли участие свыше 14 тыс. человек, а онлайн-аудитория проекта составила свыше 7,7 млн. Уже проведено свыше 400 экскурсий на 46 промпредприятиях и площадках пяти промышленных музеев столицы, уточняется в сообщении.