В Москве итоговое сочинение написали более 68 тыс. школьников

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Свыше 68 тысяч московских школьников написали накануне итоговое сочинение, из них более 200 - итоговое изложение. Результаты будут опубликованы не позднее 29 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На выбор у старшеклассников было пять общих направлений: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения". Более конкретные темы стали известны за 15 минут до начала экзамена. На работу школьникам выделили 3 часа 55 минут, участникам с ограниченными возможностями - на 1,5 часа больше", - говорится в сообщении.

Проверка работ проводится в образовательных организациях в течение пяти дней после проведения экзамена. Результаты ребят опубликуют на mos.ru не позднее 29 апреля. Школьники, не явившиеся на итоговое сочинение либо изложение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут повторно написать его 5 и 19 мая. Принять участие в дополнительные сроки также смогут выпускники прошлых лет, получившие незачет.

"Выпускники текущего года смогут ознакомиться с результатами в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы и в своих школах, а выпускники прошлых лет, обучающиеся организаций среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций - в личном кабинете на портале mos.ru и в общественной приемной регионального центра обработки информации города Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального центра обработки информации Москвы Оксаны Карклиной.

Выпускники текущего года писали итоговое сочинение в своих школах. Выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций были распределены в другие образовательные организации города. Участники, которые по объективным причинам не смогли быть очно, итоговое сочинение либо изложение писали дистанционно.