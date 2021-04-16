Поезда Московских центральных диаметров перевезли 200 млн человек за 1,5 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли 200 млн пассажиров за 1,5 года после запуска транспортного проекта. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"200 млн! Ровно столько пассажиров перевезли МЦД с момента открытия. Московские центральные диаметры стали основой агломерационного транспорта, который навсегда изменил не только транспортный ландшафт, но и жизнь столичного региона", - сообщается в релизе.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в прошлом году был полностью обновлен парк поездов, открыты 15 станций МЦД. В этом году заработают еще 12 - с учетом уже открытого в январе вокзала на станции Баковка МЦД-1. По его словам, в современных поездах МЦД намного комфортнее, а новая билетная система позволяет существенно экономить на поездках.

"Успешность проекта можно оценить по его полезности для жителей. Пассажиропоток на диаметрах восстановился быстрее, чем на любом другом виде транспорта. <...> МЦД становятся импульсом к развитию территорий - повышается их привлекательность для жизни и бизнеса. И мы продолжим активную работу по развитию как существующих линий, так и по созданию новых", - сказал Ликсутов.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.