Дороги и тротуары в Москве промоют с шампунем 17 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московские дороги и тротуары в третий раз с начала месяца промоют со специальным шампунем 17 апреля. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что мероприятие начнется в 12:00 и продлится несколько часов. Всего в апреле запланировано проведение четырех промывок дорог.

"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут тщательно промыты со специальным шампунем. Он используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Первая промывка столичных дорог с шампунем после зимы состоялась 3 апреля, вторая - 10 апреля.