Детские поликлиники Москвы осенью полностью перейдут на электронные медкарты

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бумажные медицинские карты в столичных детских поликлиниках осенью полностью заменят на электронные. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на итоговом заседании коллегии Минздрава РФ.

"Уже осенью мы полностью перейдем от бумажных медицинских карт в детском здравоохранении, в детских поликлиниках, полностью на электронные медицинские карты, что тоже по-своему революция. Потому что сегодня электронные медицинские карты - это не просто какая-то красивая фишка, это просто такой стержень всего здравоохранения, куда собирается весь поток данных и потом становится доступным для врачей, которые оказывают медицинскую помощь конкретному человеку. На их базе все точнее и точнее становится: и объем информации больше, и точнее диагноз, и эффективнее само лечение и постлечебная реабилитация", - сказал Собянин.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что московские поликлиники готовятся ввести электронные медицинские карты пациентов без дублирования информации на бумаге. Пилотный проект по отказу от бумажных медкарт был анонсирован на апрель на базе двух детских поликлиник. По итогам эксперимента мэрия планирует с октября постепенно переводить на новую форму работы все детские поликлиники города, от результатов этой работы будет зависеть, когда к проекту присоединятся взрослые поликлиники.

По словам вице-мэра, эти нововведения станут возможными благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Медицинские документы будут создаваться и храниться в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС). Сейчас поликлиники занимаются оцифровкой необходимой информации.