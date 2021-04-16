Реставрацию Мостовой башни царской усадьбы "Измайлово" завершили в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Реставрация внешнего убранства и фасадов Мостовой башни царской усадьбы на Измайловском острове завершилась в Москве. Специалисты вели работы по сохранению памятника архитектуры XVII века два года, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра.

"Завершилась масштабная реставрация внешнего убранства и фасадов Мостовой башни царской усадьбы на Измайловском острове. Яркий образец московского зодчества последней трети XVII века расположен по адресу: городок имени Баумана, дом 1, строение 4. Реставрация продолжалась в течение двух лет, за это время специалисты полностью вернули зданию исторический облик", - говорится в сообщении.

Реставраторы воссоздали двери и ворота, окна, оконные решетки, отреставрировали белокаменный цоколь, крыльца и козырьки над ними, лестницы и все декоративные элементы, а также полы на гульбище - галерею, которая окружает здание, провели работы по сохранению и воссозданию утраченных полихромных изразцов, символизирующих райский сад, всего на башне их 384.

"Финальной точкой стал подъем на высоту 32 м и монтаж на вершине башни позолоченного медного орла, выполняющего роль флюгера. Конструкция орла сделана таким образом, что фигура птицы вращается по ветру, а венчающая его корона и крест остаются при этом статичны", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что работа над воссозданием флюгера продолжалась почти год и велась по уцелевшим фрагментам орла, ранее венчавшего Сухареву башню, построенную в тот же период, что и Мостовая башня, гравюрам, историческим справкам и фотографиям. На его позолоту ушло около 60 граммов золота.

Измайловский остров - бывшая царская усадьба, родовая вотчина Романовых. Сейчас остров входит в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника, территория "Измайлово". Мостовая башня - объект культурного наследия федерального значения.