Ликсутов вновь задекларировал самые высокие доходы среди столичных чиновников

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов задекларировал самые большие за прошлый год доходы среди столичных чиновников - более 216,6 млн рублей, это на 177,1 млн рублей выше, чем годом ранее. Декларация о доходах государственных гражданских служащих столицы за 2020 год опубликована в пятницу на сайте правительства и главы города.

Доход чиновника в 2019 году составлял более 39,5 млн рублей, в 2018 году - 19,9 млн рублей.

По словам пресс-секретаря заммэра Алены Ереминой, в прошлом году Ликсутов продал апартаменты в Сити, которыми владел с 2012 года, этим объясняется основная часть дохода - почти 200 млн. Сейчас в собственности у него остался только частный дом в поселке Внуковское. "Оставшаяся часть доходов - доход по месту работы - в правительстве Москвы. Иных источников дохода у Ликсутова нет", - заключила Еремина.

Ликсутов, как и 2019 году, в настоящее время владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG, мотоциклами Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S. Кроме того, у заммэра по-прежнему задекларированы три земельных участка, жилой дом площадью более 2,1 тыс. кв. м, но в декларации больше не указаны два нежилых помещения. При этом в пользовании заммэра находится жилой дом площадью 271 кв. м.

Доходы других чиновников

Второе место среди столичных чиновников по объемам доходов за прошлый год занимает руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун (почти 128 млн рублей). Он владеет легковым автомобилем Volkswagen Touareg и снегоболотоходом Polaris Sportsman 550X2. Кроме того, в собственности чиновника земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 2,9 тыс. кв. м, земельный участок для благоустройства территории площадью 528 кв. м, участок для ведения личного хозяйства почти 1,8 тыс. кв. м, жилой дом площадью 48,4 кв. м.

На третьем месте среди московских госслужащих руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, он заработал почти 40,2 млн рублей. Он владеет двумя автомобилями: Mercedes S-400 4MATIC и Lexus LX 570, а автомобиль Mercedes 500 (С-221) больше в декларации не указан. Кроме того, в собственности чиновника земельный участок площадью 10 тыс. кв. м, таунхаус на 413 кв. м, жилой дом площадью 892,9 кв. м и квартира 175, 8 кв. м.

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