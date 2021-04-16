Движение поездов на серой ветке метро Москвы восстановлено после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график после временной остановки из-за человека на путях, сообщается в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что движение на участке линии от станции "Боровицкая" до "Нагорной" остановлено из-за человека на путях.

Как сообщила ТАСС представитель УВД на московском метрополитене Татьяна Жадан, около 20:46 мск на станции "Тульская" девушка упала под прибывающий поезд. Она жива, сейчас ее осматривают медики, они оказывают необходимую помощь.

В новость были внесены изменения (21:37 мск) — добавлены подробности по тексту.