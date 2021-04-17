Синоптики прогнозируют в Москве похолодание

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Летняя погода закончится в Москве уже в выходные, а ко вторнику дневная температура опустится до 10 градусов тепла. Не исключены и легкие заморозки ночью в начале следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Летняя пора в апреле завершается. Еще в среду лето было в разгаре, температура соответствовала третьей декаде июня, но постепенно погода будет возвращаться к своим климатическим значениям, апрельским. В выходные погода еще теплая, но покажется, что ух как сильно похолодало - в субботу днем максимальные значения будут 17-19 градусов, в воскресенье уже - 13-15 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в последующие дни похолодание продолжится: ночная температура будет 1-6 градусов тепла, не исключены и легкие заморозки в пониженных местах Москвы, дневная температура - около 10 градусов тепла.

Похолодание придет вместе с небольшими осадками в ближайшие дни, отметил метеоролог. "Переменная облачность - солнышко будет проглядывать, но все-таки уже будет местами и кратковременный дождь", - сообщил он.