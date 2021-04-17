{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют в Москве похолодание

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем в столице ожидается около 10 градусов тепла и кратковременные дожди

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Летняя погода закончится в Москве уже в выходные, а ко вторнику дневная температура опустится до 10 градусов тепла. Не исключены и легкие заморозки ночью в начале следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Летняя пора в апреле завершается. Еще в среду лето было в разгаре, температура соответствовала третьей декаде июня, но постепенно погода будет возвращаться к своим климатическим значениям, апрельским. В выходные погода еще теплая, но покажется, что ух как сильно похолодало - в субботу днем максимальные значения будут 17-19 градусов, в воскресенье уже - 13-15 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в последующие дни похолодание продолжится: ночная температура будет 1-6 градусов тепла, не исключены и легкие заморозки в пониженных местах Москвы, дневная температура - около 10 градусов тепла.

Похолодание придет вместе с небольшими осадками в ближайшие дни, отметил метеоролог. "Переменная облачность - солнышко будет проглядывать, но все-таки уже будет местами и кратковременный дождь", - сообщил он.

Теги
Россия
Всероссийская экологическая акция "Ген уборки" пройдет с 17 апреля по 16 мая
Старт мероприятия состоится в Тимирязевском парке Москвы
Читать полностью