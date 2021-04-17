Синоптики ожидают порывистый ветер и грозу в Московском регионе 17 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температурой до 19 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 19 градусов тепла, ночью в столице похолодает до пяти градусов, по области - до двух градусов выше нуля.

"На юге области дождь, гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. В ночь на воскресенье вероятность осадков и порывистый ветер сохранятся.

Скорость северного ветра в субботу составит 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе до 07:00 мск понедельника.

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье составит 753 мм ртутного столба.