Спортивный кластер появится на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новый спортивный кластер районного значения появится в рамках реализации проекта "Парк Яуза" на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На северо-востоке столицы, на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, появится новый спортивный кластер районного значения. Планируется обустроить 10 спортивных площадок, среди которых футбольное поле с подогревом, вдоль которого установят трибуны для зрителей, хоккейная коробка площадью более 1,1 тыс. кв. м, где зимой можно будет кататься на коньках, а летом играть в мини-футбол", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что кластер появится в пойме реки Чермянка в рамках реализации проекта "Парк Яуза". Он добавил, что в состав кластера войдут четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк площадью свыше 1,5 тыс. кв. м, а также площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг.

По словам заместителя мэра Москвы, в настоящее время в пойме реки Чермянка идет инженерная подготовка территории к благоустройству.

"Проведена вертикальная планировка территории под устройство оснований спортивных площадок, частично обустроена дренажная система и проложены новые инженерные коммуникации для будущих объектов. Сейчас продолжаются работы по устройству сетей освещения, электроснабжения, ливневой канализации, ведется подготовка земли к устройству павильонов", - сказал он.