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Новая площадка для концертов "Аптекарского огорода" открылась в Москве

Она сможет принять 250 человек с учетом установленных правил

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новая площадка для музыкальных концертов Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" открылась в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе огорода.

"На территории "Аптекарского огорода" все еще запрещено проведение концертов. А сегодня открылась новая площадка концертная площадка Яровит холл Якиманка. Вечером состоится концерт. Общая вменяемость зала с учетом установленных правил составляет 250 человек", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что также концерты "Аптекарского огорода" сейчас проходят на следующих площадках: автомузей, ВДНХ и Хлебозавод.

На новой площадкой площадке также пройдет концерт 30 апреля, в Международный день джаза, с известной поп-джазовой группой Jazz Dance Orchestra.

"А 7 мая там прозвучит музыка из культового фильма "Интерстеллар" в исполнении ансамбля камерной музыки Simple Music Ensemble с музыкантами из лучших оркестров России и Европы. И 15 мая можно будет услышать хиты мирового джаза, фанка и R&B на акустическом концерте Софи Окран. Чувственная программа "Soul motion" с загадочным русским соулом", - рассказал собеседник агентства.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы с 22 января увеличилось до 50% от общей вместимости зала по решению мэра Москвы Сергея Собянина. В новогодние праздники действовали ограничения по заполняемости зала в 25%.

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