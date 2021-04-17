Студенты и добровольцы собрали мусор в Тимирязевском парке в Москве на акции "Ген уборки"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ген уборки" началась в Москве, студенты и добровольцы собрали мусор в части Тимирязевского парка, при этом отходы отправятся на переработку. Акция продлится до 16 мая, сообщает в субботу пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Раздельный сбор является ключевым элементом перехода на устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно дорожной карте, утвержденной правительством, он будет внедрен во всех населенных пунктах численностью свыше 100 тысяч человек. К 2030 году мы должны отправлять на сортировку 100% твердых коммунальных отходов. Мы видим высокий запрос от населения как на объекты инфраструктуры, так и на образовательные стандарты. Люди готовы разделять отходы, наша задача - создать им эти условия и показать, что эта система работает", - прокомментировала начало акции вице-премьер Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

На уборку в Москве вышли добровольцы Всероссийского общества охраны природы и студенты Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Все собранные во время уборки парка отходы будут отсортированы на предприятиях компании "Эколайн" для последующей переработки.

"Мы видим очень много волонтерских инициатив и организаций, готовых собирать вторсырье и направлять его на переработку, пока в регионах создается необходимая инфраструктура. Работают пункты сбора макулатуры, стекла, металлолома, развитие получают экоцентры. Поэтому мы призываем всех поддержать эту акцию и уточнить возможности сдачи вторсырья в своем населенном пункте уже сегодня", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Всероссийская акция по уборке мусора пройдет по правилам раздельного сбора с дальнейшей переработкой отходов в рамках двух национальных проектов - "Экология" и "Жилье и городская среда". Присоединиться к "Ген уборке" может любой желающий. Подробности акции, места проведения общественных уборок и правила раздельного сбора будут представлены на сайте генуборки.национальныепроекты.рф. Здесь же можно будет предложить свою локацию и получить сертификат участника, выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.