Движение на Садовнической набережной в Москве ограничат с 19 апреля по 15 августа

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта на Садовнической набережной и Садовнической улице в Москве ограничат с 19 апреля по 15 августа в связи с работами по благоустройству. Ограничение будет действовать круглосуточно до середины августа, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 19 апреля ограничат движение на Садовнической набережной и Садовнической улице. Это связано с благоустройством улично-дорожной сети", - говорится в публикации.

На участке Садовнической набережной от улицы Балчуг до Н. Краснохолмской улицы будет перекрыта одна полоса с сохранением движения по одной полосе за счет ликвидации парковочного пространства. Садовнический проезд будет перекрыт от Садовнической набережной до Садовнической улицы.

Кроме того, на Комиссариатском переулке будет перекрыта одна полоса от Садовнической набережной до Садовнической улицы. Также одна полоса с сохранением движения транспорта в каждом направлении за счет ликвидации парковки будет перекрыта на Садовнической улице от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской.