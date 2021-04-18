Ветреная погода и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 18 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Облачная и ветреная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс пяти градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс два градуса.

На 18 апреля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром.