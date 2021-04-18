Собянин считает, что пандемия ускорила развитие медицины в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пандемия придала импульс развитию медицинских технологий в Москве. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Цифровизация отрасли здравоохранения, оказание помощи настроечной [по] наиболее распространенным и опасным заболеваниям, так называемым социальным заболеваниям: онкология, БСК (болезни системы кровообращения). Вот эти программы оказания персональной помощи людям - все эти программы сегодня на колесах, двигаются вперед, несмотря на пандемию. Слава богу, что мы не потеряли время, - сказал он. - Наоборот пандемия нам придала ускорение многих технологий телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения, чтения снимков ковидных".

Ранее Собянин заявил, что "европейская" ситуация с распространением коронавирусной инфекции и вынужденным локдауном не была допущена в России благодаря системной организации и работе здравоохранения. Он подчеркнул, что Россия не только сохранила, но и укрепила не отдельные высококлассные медучреждения, а в целом медицинскую систему, что позволило гораздо безболезненнее и увереннее проходить все этапы пандемии.