Видеоэкскурсии ко Дню всемирного наследия появились на платформе #Москвастобой

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Виртуальные прогулки по старинным особнякам столицы и Поклонной горе появились на медиаплатформе #Москвастобой. Они выпущены к отмечаемому в воскресенье Международному дню памятников и исторических мест, сообщил официальный портал мэра Москвы.

"К Международному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия) цифровая медиаплатформа #Москвастобой подготовила специальную программу для тех, кто интересуется историей столицы, отличает классицизм от модерна, знает тайны известных столичных зданий или только начинает знакомиться с культурным наследием Москвы", - говорится в сообщении.

Музей Победы подготовил три виртуальные экскурсии по Поклонной горе. Зрителям расскажут о 14 монументах и трех храмах этого исторического места, а также о самом музее и об истории создания памятников, расположенных в парке Победы. Маршрут экскурсии пройдет у стен храма Великомученика Георгия Победоносца, мемориальных синагоги и мечети.

Кроме этого, пользователи портала могут совершить виртуальные прогулки по старинным московским особнякам, посмотреть интерьеры гостиницы "Советская" и ресторана "Яръ", познакомиться с оформлением здания Ссудной казны в Настасьинском переулке.

"У москвичей также будет возможность проверить свои знания о городе или открыть для себя новые любопытные факты из его истории в интеллектуальном краеведческом диктанте "Московский код". Он будет доступен 18 апреля с 10:00 до 22:00. Всего в диктанте будет 25 вопросов, посвященных историческим зданиям и памятникам, архитектурным стилям, знаменитым зодчим и памятным адресам столицы. Их озвучат деятели культуры и искусства, теле- и радиоведущие, спортсмены и блогеры", - добавляется в материале.

Международный день памятников и исторических мест ежегодно отмечается в мире 18 апреля. Памятная дата была установлена в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.