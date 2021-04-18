Кросс "Лисья гора" прошел в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Кросс "Лисья гора" прошел 18 апреля в Битцевском лесу в Москве. В нем приняли участие 1 тыс. человек с учетом зрителей, сообщили ТАСС в воскресенье организаторы мероприятия.

"С учетом зрителей, всего пришло 1 тыс. человек. Участники проверили свои силы на дистанциях от 2 до 8 км. В забегах принимали участие спортсмены старше 18 лет", - рассказал собеседник агентства.

Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходили раздельно. Лучшей среди девушек 18-19 лет стала Алеся Власова. Она преодолела дистанцию в 2 км за 8 минут 52 секунды. Среди мужчин в этой возрастной категории на дистанции 4 км лучший результат показал Александр Рыбалкин - 13 минут 17 секунд.

"Среди женщин в возрастной категории 20-22 года лучшей стала Анна Гундорина, преодолевшая 6 км за 23 минуты 51 секунду. А среди мужчин победителем в этой категории стал Владислав Альчиков, его результат - 8 км за 28 минут. В возрастной категории 23-34 года среди женщин победу одержала Юлия Конякина, ее результат - 6 км за 22 минуты 35 секунд. А среди мужчин стал лучшим Владимир Сафронов, его результат - 8 км за 26 минут 36 секунд", - рассказал собеседник агентства.

В категории 35 лет и старше победу одержала Галина Полищук, пробежавшая 4 км за 15 минут 24 секунды, среди мужчин лучшим был Георгий Фараносов, пробежавший 6 км за 22 минуты 54 секунды.

Как рассказал ТАСС директор команды "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов, с каждым годом в Москве растет количество людей, которые занимаются бегом. "В целом у нас около 15 стартов в году. В том числе и детские забеги, которые пока временно приостановлены до получения разрешения от Роспотребнадзора", - рассказал Тарасов.

О кроссе

Впервые кросс "Лисья гора" состоялся осенью 2017 года. За четыре года существования участники отметили атмосферу мероприятия, спортивную борьбу и поддержку на трассе.