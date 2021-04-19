Планирование маршрутов прогулок стало доступно на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Обновленный дизайн и новые инструменты стали доступны для пользователей портала "Узнай Москву". Теперь все желающие смогут находить и планировать маршруты для прогулок по столице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Общедоступный онлайн-путеводитель по столице - портал "Узнай Москву" - модернизировали. Он стал более удобным и функциональным. <...> Теперь пользователям еще проще находить информацию и планировать маршруты для прогулок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале изменили дизайн, выполнив его в едином стиле с главной страницей, а также обновили разделы и запустили дополнительные инструменты.

"Узнай Москву" - это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более 3 тысяч достопримечательностей. Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 миллиона раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Как поясняется в материале, одним из главных обновлений является улучшение функции поиска. Пользователи могут найти интересующее здание, памятник или маршрут по его названию, адресу или ближайшей станции метро. Кроме того, на интерактивной карте достопримечательности города отмечены специальными тематическими иконками. "У страницы каждого памятника, здания и музея на сайте есть превью с основной информацией. Если раньше здесь отображались только название, адрес и рейтинг, то теперь еще ближайшая станция метро и расстояние до достопримечательности в километрах. В превью указано, доступны ли на основной странице объекта аудиогид, панорамные снимки, фотографии, видео и виртуальные туры", - говорится в тексте.

Также в новой версии портала появилась возможность проложить наиболее короткий пеший маршрут по городу. "Все, что нужно сделать, - открыть страницу интересующего объекта, а затем нажать на кнопку "Проложить маршрут", расположенную рядом с интерактивной картой. Навигатор в том числе подсчитает, сколько времени займет пути", - добавляется в материале.