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Общественно-производственный кластер создадут на месте промзоны в Печатниках

Территория промзоны располагается недалеко от станции МЦД-2 Перерва, на данный момент там находятся непригодные для использования старые помещения, гаражи и непрофильные предприятия

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новый общественно-производственный кластер создадут в Печатниках на месте промзоны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках развития территории бывшей промзоны на ее месте планируется возведение современного общественно-производственного кластера. На территории предусмотрено размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков и бизнес-инкубаторов, что в перспективе позволит создать новые рабочие места", - рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлия Княжеская.

Территория, на которой будут идти строительные работы, составляет восемь га. Она расположена недалеко от станции второго Московского центрального диаметра Перерва. Сейчас там находятся старые помещения, гаражи и непрофильные предприятия, непригодные для использования.

"Электронные общественные обсуждения плана реорганизации Курьянова будут проходить до 27 апреля. Задать свои вопросы и поделиться идеями можно на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения". Все предложения граждан будут рассмотрены разработчиками планов", - говорится в сообщении.

Реорганизация промышленных зон и создание на их месте центров общественной активности - одна из приоритетных задач градостроительной политики города.

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