Реконструкцию пешеходного тоннеля на станции МЦД-1 Тимирязевская завершат к концу года

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Работы по реконструкции пешеходного тоннеля на станции МЦД-1 Тимирязевская Савеловского направления МЖД планируется завершить в конце 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"В конце 2021 года планируется завершить работы по реконструкции пешеходного тоннеля на станции МЦД-1 Тимирязевская. В рамках комплексного проекта МЦД-1 появятся две новые платформы длиной 264 м с навесами на всю длину и подземный терминал, интегрированный с существующим вестибюлем одноименной станции метрополитена", - говорится в сообщении.

Сходы из терминала на платформы будут оборудованы эскалаторами, лифтами и лестницами. Новые объекты пассажирской инфраструктуры размещаются с учетом перспективы строительства двух дополнительных главных путей на Савеловском направлении, что позволит увеличить пропускную способность станции.

В настоящее время железнодорожники завершают укладку плит новых платформ, продолжается реконструкция тоннеля и строительство подземного терминала. Для обеспечения безопасности движения поездов были установлены 12- и 23-метровые разгружающие пролетные строения. Для продолжения строительства вестибюля осуществляется устройство противофильтрационных завес. Реконструкция станции завершится в 2022 году.