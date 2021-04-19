Московский планетарий запустит цикл видеолекций о космосе

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Московского планетария проведут серию онлайн-видеолекций об изображениях, рассказывающих об истории изучения космоса. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе планетария.

"Московский планетарий <…> запускает новый цикл видеолекций "История одной астрономической картинки". <…> [Каждый] рассказ будет построен вокруг редкого и интересного изображения. <…> Первая лекция пройдет в прямом эфире на YouTube-канале Московского планетария 21 апреля в 19:00. Все зрители смогут задать вопросы эксперту в режиме реального времени", - сказали ТАСС в пресс-службе планетария.

Ученые будут рассказывать о развитии астрономии с помощью рисунков из книг, фотографий небесных объектов и инструментов. Так, первая лекция будет посвящена изображению армиллярной сферы - уникального инструмента, с помощью которого астрономы в прошлом измеряли положения светил на небосводе.

Об истории создания инструмента и причинах его популярности у исследователей расскажет кандидат физико-математических наук, член ученого совета Московского планетария Михаил Шевченко.