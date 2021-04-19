Собянин осмотрел переданный под заселение по реновации дом в Даниловском районе Москвы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, переданный под заселение по программе реновации в Даниловском районе по адресу: 5-м Рощинский проезд, 1.

Мэр напомнил, что переселение жителей Даниловского района в рамках программы началось в конце прошлого года. В новые квартиры должны переехать свыше 5 тыс. жителей. Для этих целей в районе определены семь стартовых площадок общей мощностью 81,1 тыс. кв. м жилья. В декабре 2020 года было начато заселение нового дома 1 по 5-му Рощинскому проезду. По остальным шести стартовым площадкам ведется строительство, проектирование либо разработка градостроительной документации.

"Стартовых площадок достаточно, поэтому есть уверенность, что жителям пятиэтажек в этом районе не придется ждать новых квартир слишком долго", - отметил Собянин.

По его словам, в Даниловском районе в программу вошел 31 дом, из них 19 домов предназначены к сносу. Еще 12 домов планируется реконструировать после расселения.

Новостройка в 5-м Рощинском проезде расположена примерно в 15 мин ходьбы от станции метро "Тульская", она представляет собой 10-этажный монолитный жилой дом с подземным паркингом, построенный по индивидуальному проекту. Проектировщик - ООО "Центр качества строительства и проектирования", генподрядчик - ООО "Группа компаний "ЕКС". В новостройке 70 квартир, две из них предназначены для проживания маломобильных граждан и оборудованы под их нужды. В доме есть подземный паркинг на 21 машиноместо. Как и другие дома, возводимые по реновации, новостройка в 5-м Рощинском проезде оснащена "умными" общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

С 25 декабря 2020 года в новостройку переезжают 52 семьи - 165 жителей корпусов 9 и 19 дома № 2/1 по Малой Тульской улице 1930 года постройки, расположенных в 14 и 150 метрах от новостройки соответственно.