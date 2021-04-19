Победителей фестиваля "Читать. Знать. Помнить" наградили в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Награждение участников фестиваля художественного слова "Читать. Знать. Помнить" состоялось в понедельник в центральном музее Вооруженных сил России в Москве. По решению жюри, Гран-при получили 12 сольных участников и три семьи, об этом сообщили ТАСС в понедельник организаторы мероприятия.

Участникам фестиваля предстояло выбрать и прочитать произведения о событиях и героях Великой Отечественной войны. По словам организаторов, всего было подано более 8 тыс. заявок. В финал фестиваля вышли 556 участников.

"Фестиваль проводился в рамках городского образовательного проекта "Мой район в годы войны" с января по апрель 2021 года, подошел к финалу, и теперь победители, достойно миновавшие все три его этапа, получили заслуженные награды. Гран-при получили 12 сольных участников и три семьи", - рассказал собеседник агентства.

Ценные подарки и благодарственные письма участникам вручила депутат Государственной думы, куратор проекта Ирина Белых.

"Этап награждения - это праздник чести и гордости. Это праздник эмоций. Это консолидированная дань уважения тем, кто совершил великий подвиг для Победы, и тем, кто оказался лучшим из лучших в воспевании этого подвига", - сказала Белых.

"Целью фестиваля является гражданско-патриотическое воспитание школьников и студентов, воспитание ценностного отношения детей, подростков, молодежи к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны с помощью реализации творческих инициатив в жанре "Художественное слово". Его участники с блеском продемонстрировали, насколько важны для них истинные духовные ценности: межпоколенческое взаимодействие, передача знаний и опыта, родной язык и родная культура, уважение к корням, подвигу предков, истории родной страны", - рассказал собеседник агентства.