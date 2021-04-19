Суд оштрафовал Росреестр по Москве за нерегистрацию помещений Елисеевского магазина

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял решение наложить судебный штраф на управление Росреестра по Москве из-за невыполнения судебного решения по регистрации перехода права собственности ООО "Елисеевский магазин" на помещения на Тверской улице, дом 14. Информация о принятом судебном акте размещена в картотеке арбитражных дел.

"Наложить судебный штраф", - говорится в карточке судебного дела.

Ранее ООО "Елисеевский магазин" подал заявление в Арбитражный суд города Москвы о наложении штрафа в 100 тыс. рублей на управление за неисполнение судебного решения по регистрации права собственности на помещения в здании на Тверской улице, дом 14.

На помещение площадью 564,9 кв. м было зарегистрировано право собственности ООО "Елисеевский магазин" 25 января 2021 года, комментировали в конце марта в управлении Росреестра по Москве. В свою очередь, сложности с регистрацией второго помещения площадью более 1,5 тыс. кв. м связаны с тем, что этот объект не учтен в государственном кадастре недвижимости как самостоятельный.

Компания "Алые паруса" прекратила управление магазином "Елисеевский" 11 апреля. Как сообщала ТАСС гендиректор "Елисеевского" Наталья Харитонова, магазин вел переговоры с несколькими игроками рынка на позицию управляющего, но не имеет возможности заключить договоры, потому что в Росреестре не регистрируют права собственности. В столичном департаменте городского имущества отмечали, что правительство Москвы намерено сохранить магазин "Елисеевский". В ведомстве объяснили прекращение работы магазина следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей и общими сложностями для ритейлеров премиального сегмента.

О судебных разбирательствах между "Елисеевским" и Росреестром

Судебные споры между ООО "Елисеевский магазин", управлением Росреестра по Москве и департаментом городского имущества города Москвы начались в 2019 году. Из материалов дела следует, что в конце 2015 года ОАО "Елисеевский магазин" заключил договор купли-продажи нежилого помещения на Тверской улице, дом 14 с ГУП "Московское имущество" (подведомственному департаменту городского имущества города Москвы - прим. ТАСС). В августе 2019 года ООО "Елисеевский магазин" подал в управление Росреестра по Москве заявление о регистрации прав на два нежилых помещения по указанному адресу. Однако управление приостановило государственную регистрацию прав "Елисеевского магазина", сославшись на то, что компания не предоставила второго подлинника договора купли-продажи, который был заключен между ГУП "РЭМ" (прежнее наименование ГУП "Московское имущество" - прим. ТАСС) и компанией. В связи с этим представители "Елисеевского магазина" и обратились в Арбитражный суд города Москвы.

В начале 2020 год суд признал незаконным решение управления Росреестра по Москве и обязал его осуществить государственную регистрацию перехода права собственности "Елисеевского магазина" на два помещения площадью 564,9 кв. м и 1,5 тыс. кв. м в здании на Тверской улице, дом 14. Апелляционная и кассационная жалобы управления Росреестра по Москве также были отклонены. Суды разных инстанций пришли к выводу, что "оспариваемое приостановление регистрации нарушает права общества, лишает его права собственности на недвижимое имущество", говорится в материалах дела.

Кроме того, "Елисеевский магазин" через суд попытался взыскать с управления Росреестра по Москве 4 млн рублей судебных расходов. В итоге 25 января 2021 года Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с управления 300 тыс. рублей.