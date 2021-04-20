В Москве во вторник ожидаются облачная погода, дождь и до 10 градусов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, местами кратковременный дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 8-10 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 20 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 6 - плюс 11 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.