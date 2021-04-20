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Акция "Библионочь-2021" пройдет в Москве в онлайн-формате

Культурные площадки города организуют более 50 онлайн-мероприятий

МОСКВА, 20 апреля./ТАСС/. Акция "Библионочь", посвященная 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России, пройдет с 24 на 25 апреля в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В предстоящей "Библионочи" примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18 часов и продлятся до четырех часов утра следующего дня. Традиционно готовится и специальная детская программа "Библиосумерки", она стартует пораньше - в 16 часов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Заместитель мэра добавила, что акция посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России, ее тема - "Через книги к звездам". Участников ждут встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты. Большая часть мероприятий пройдет в прямом эфире.

"Для акции подготовили пять центральных онлайн-площадок, каждая из которых представит свою программу. Для детей и их родителей будет работать площадка "Библиосумерки". На канале "ПРОчтение и не только" зрители увидят интервью с современными российскими писателями. Любителей видеоподкастов ждут на площадке "Соседний стеллаж", а тех, кто интересуется наукой и космосом, приглашают на канал "Просто космос", - говорится в сообщении. Театральные читки и встречи с писателями пройдут на площадке "Диалоги о прошлом и будущем".

Посмотреть расписание трансляций можно на сайте акции.

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