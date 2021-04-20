Власти Москвы назвали самые необычные имена новорожденных в столице

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Самыми необычными именами среди новорожденных в Москве за первые три месяца 2021 года стали у девочек - Стефания, Тея, Евангелина, Амалия, Ариана, у мальчиков - Христофор, Адемар и Роберт, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Среди необычных имен у родителей новорожденных девочек популярны Стефания, Тея, Евангелина, Амалия, Ариана, у родителей мальчиков - Христофор, Адемар и Роберт. Среди женских встречаются двойные имена: Мария-Луиза, Элианна-Грейс, София-Елена, Венера-Вероника. Среди родителей мальчиков эта тенденция не популярна", - уточнили в пресс-службе столичного ЗАГС.

Предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019-го практически не менялись. Самые распространенными имена для мальчиков в первые три месяца этого года стали - Александр, Максим и Михаил, Анна, София и Мария. Даже в 1961 году имя Александр, самое популярное на сегодня, было одним из распространенных. Интересно отметить, что в то время многие родители, вдохновленные подвигом Юрия Гагарина, называли сыновей именем Юрий, оно было четвертым по популярности, уточняется на портале.

Несмотря на то, что имя Александр осталось самым популярным среди мужских, по сравнению с 2020 годом его стали давать на 10% реже. За первый квартал 2021-го этим именем назвали 619 мальчиков. В первую пятерку мужских имен также вошли Максим (595), Михаил (593), Марк (429) и Артем (426). Самые распространенные имена для новорожденных девочек - Анна (589), София (562), Мария (529) и Алиса (469).

"Возвращается популярность и к некоторым забытым именам. Например, мальчиков все чаще стали называть Ярослав (163), Гордей (31), Серафим (17), Лука (56), Савва (35), а девочек - Есения (94) и Злата (65). По сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать новорожденным мальчикам имена Марк (375), Тимофей (296) и Арсений (151), девочкам - Ева (353), Мия (100) и Аделина (83)", - отмечается в сообщении.

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