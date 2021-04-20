Онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы с участием знаменитостей привлекли 3,7 млн человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Знаменитости принимают участие в онлайн-экскурсиях по предприятиям Москвы в рамках проекта Открой#Моспром, всего их посмотрели 3,7 млн человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

С 12 по 16 апреля знаменитости посетили предприятия, выпускающие ракетные комплексы, лекарства и чипсы. Запись прямых эфиров можно посмотреть в социальных сетях проекта Открой#Моспром. В этот раз гостями стали актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна.

"Около 1,4 млн человек посмотрели онлайн-экскурсии в рамках нового этапа проекта звездный Открой#Моспром <...> Всего с начала этого года мы провели уже семь "звездных" экскурсий, которые посмотрели 3,7 млн человек. Один из эфиров апрельского этапа был приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В честь праздника мы организовали экскурсию к разработчику легендарных ракета-носителей "Ангара" и "Протон" - ГКНПЦ имени М. В. Хруничева", - приводят в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Миронова и Шипенко узнали, как ракеты перевозят к месту запуска и сколько груза они могут транспортировать на орбиту. Певица Ханна выяснила секреты производства чипсов на предприятии "Московский картофель", а актриса Пермякова посетила производство лекарств "Макиз фарма".

Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн-мероприятиях приняли участие свыше 14 тыс. человек, а онлайн-аудитория проекта составила свыше 9,1 млн зрителей. За время существования проекта было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках пяти промышленных музеев столицы.