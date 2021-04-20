Историю развития городской почты XIX-ХХ веков покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Выставка "200 лет московским городским отделениям связи", где будут представлены экспонаты из коллекции Музея истории российской почты и Моспочтамта, откроется в арт-центре "Артимекс" в Москве 23 апреля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Почты России"

"Уникальная экспозиция посвящена истории развития московской городской почты XIX-ХХ веков. Посетители смогут погрузиться в мир почты двух веков - открытки и конверты, сохранившиеся предметы из рабочего кабинета почтмейстера Афанасия Павловича Рубановского 1860-х годов, редкие фотографии работы почты, почтовые инструменты, а также нестандартные почтовые отправления разных лет. Выставка приурочена к 200-летию появления первых почтовых отделений в Москве", - говорится в сообщении.

К торжественному открытию выставки будет проведено специальное гашение коллекционных открыток стилизованным штемпелем 1822 года. Получить и отправить открытки смогут все желающие во время работы выставки. Вход на экспозицию бесплатный.

Сегодня в Московском регионе работает более 1 700 отделений почтовой связи. В структуру макрорегиона Москва также входят три прижелезнодорожных почтамта, авиационные отделения перевозки почты Внуково, Домодедово и Шереметьево, логистический центр Внуково и межрегиональный автоматизированный сортировочный центр им. В. Н. Бугаенко.